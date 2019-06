Jefeo a 105 Mi Casa: "Le emozioni che sto provando sono fortissime"

Jefeo è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Come sta vivendo i primi mesi al di fuori da Amici 18? "Bellissimo periodo e bellissime emozioni, sono molto forti. Per me è tutto nuovo" e poi ha aggiunto, parlando della sua esperienza al talent show: "Quando entri là dentro cerchi di immaginarti come potrebbe essere, poi ti ritrovi, invece, in un mondo nuovo, che non conosci. Io sono entrato pensando di essere formato e invece assolutamente no."

Parlando del suo album, Teenager, Jefeo ha raccontato: "Alcune di queste tracce le avevo già da anni. Questo album è una mia raccolta, volevo mettere la mia visione di determinate cose, come un ragazzino di 18 anni vede la vita. Sono emozioni e pensieri della mia vita, un'anteprima del mio vero primo disco."

Quanto ci ha pensato prima di presentarsi ai provini di Amici 18? "Non ci ho pensato neanche un secondo. Mi piaceva l'idea, so che là è tosta e io volevo mettermi in gioco. Quest'anno il livello era altissimo, sia nel ballo sia nel canto."

