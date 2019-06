Emis Killa a 105 Mi Casa: "Supereroe è un bel disco, mi ha riportato dov'ero"

Emis Killa è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Da poco è uscita la riedizione di Supereroe, Supereroe Bat Edition: "Alcune tracce sono uscite prime, in tracklist sono 4 novità, ma di non sentite ce ne sono due. L'unico pezzo che avevamo già è La mia malattia, non inserito nel disco perché non avevamo un inciso che ci piaceva. Le altre sono fatte apposta per il repack."

Cosa pensa del suo disco? "Supereroe è un bel disco, che mi ha riportato dov'ero. Io sono uno che ammette gli errori. Ho avuto momenti in cui mi sono concentrato troppo su me stesso e musicalità sbagliata. Sono felice di Supereroe e di tutto quello che ho ottenuto."

Il rapper sarà impegnato per tutta l'estate con instore, ma anche tanti concerti dove i fan potranno vederlo: "Sono in giro a fare instore. Poi in mezzo ci saranno tante date."

Guarda il video per ascoltare cosa ha raccontato Emis Killa a 105 Mi Casa.