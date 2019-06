Baby K a 105 Mi Casa: "È importante fare qualcosa che ti renda riconoscibile"

Baby K è stata ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il suo nuovo singolo si chiama Playa e, da pochi giorni, è stato pubblicato anche il videoclip, girato a Cuba: "Doveva essere in tutt'altra location. Ad Ibiza ci sono tante preoccupazioni di budget, sapevo di dovermi differenziare dagli altri video. Allora ho scritto una sceneggiatura: metà film e metà videoclip e lo volevo esotico. All'ultimo minuto abbiamo deciso di andare a Cuba solo che ci siamo ritrovati con troppe scene belle. Siamo stati là tre/quattro giorni."

Con quanta ansia la cantante arriva all'inizio dell'estate, ora che tutti si aspettano grandi tormentoni da lei? "Ormai c'è l'asticella che sale, sale e sale. Nulla di bello è per sempre, però a mio avviso è importante fare qualcosa che ti renda riconoscibile, che le persone capiscano che è la tua roba, ma che comunque ci sia sempre qualcosa di diverso. Playa acquisisce un valore aggiunto con il video: è una canzone d'amore e io raramente ho fatto canzoni d'amore. Bisogna vedere il video per capire il mood."

Baby K ha raccontato che Playa non è stato l'unico brano che ha tenuto in considerazione per quest'estate: "Ho detto no a due featuring arrivati dall'esterno. Poi c'era un brano che mi è stato proposto ed era forte, ma non ero sicura. I produttori hanno imparato a fare le cose che fanno parte del mio repertorio estivo, prima me ne occupavo io. Ora è difficile scegliere, sono tutti molto bravi. Alla fine ho lavorato su Playa perché aveva un ritornello killer e un tema romantico."

