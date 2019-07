Diodato a 105 Mi Casa: "In Non ti amo più ho usato la mia voce come strumento"

Diodato è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Da poco è uscito il suo nuovo brano, intitolato Non ti amo più. Da chi ha preso ispirazione per questa canzone? "Mi sono divertito un sacco a fare questo brano, ho usato la mia voce come strumento. Ci sono degli anni '60, mi sono ispirato ai Beach Boys. Grazie a Tommaso Colliva, il mio produttore, ci siamo divertiti a portare quelle sonorità a oggi. Questo gioco della voce come strumento in sottofondo mi piace molto."



Diodato, in verità, sta lavorando al suo nuovo album, che è praticamente pronto. Ha dunque scelto come singolo la canzone che reputava più "estiva": "Questo era il brano più estivo, è stata una scelta pensata. Sono completamente io, io che mi diverto: è stato un buon compromesso" e poi ha aggiunto: "Con il mio produttore ho parlato tanto. Tommy è uno a cui piace molto lavorare, anche come aiuto di alcuni grandi produttori e sta sempre lì a imparare qualcosa, ci sono dei racconti molto particolari."

Quando uscirà il suo album? "Dopo l'estate, penso inizio autunno."

