Max Pezzali a 105 Mi Casa: "Welcome to Miami (South Beach) è la mia idea di America Latina"

Max Pezzali è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Anche il cantante ha deciso di fare uscire un pezzo estivo, intitolato Welcome to Miami (South Beach) e ha ammesso di non averlo scritto mentre si trovava negli Stati Uniti: "No, in realtà fa parte di una serie di dinamiche: essendo entrambi conoscitori della zona, per me era un modo di raccontare la mia idea di America Latina nel Nord America. Miami è questo, un luogo dove si va in vacanza, ma è anche un posto strano, dove più del 70% della popolazione è latina, il 20 è nera e solo il 10 è caucasica ed è una cosa che non c'è nel resto degli USA. Questa cosa mi affascina."

Quindi, quanto è nata questa canzone? "Il pezzo è nato questa primavera, poco tempo fa. Stavo buttando giù idee per il nuovo album, che vorrei uscisse nel 2020. Tra varie cose, quando arriva il caldo iniziano i ritmi latineggianti e mi è venuta un'idea: la mia idea su ciò è il punto di vista di un turista che va a Miami. Volevamo tenerla nell'album, ma è estate, quindi aveva senso farla uscire."

Max ha raccontato di riuscire a lavorare bene alle proprie canzoni direttamente a casa sua, dove si è costruito un piccolo studio, precisamente in cantina: "La cantina di casa mia è adibita ad home studio. Lì suono, cerco le idee, trovo i campionamenti ed ho uno studio per cantare. Faccio tutto da solo, mi trovo meglio: inizio quando voglio, finisco quando voglio. Sono sereno. Metto tutto giù, lavoro con campioni e suoni e poi ci canto sopra. Il risultato viene mandato a chi si occuperà della produzione vera e propria."

