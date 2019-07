Shade a 105 Mi Casa: "Ho scritto il video de La hit dell'estate in un'ora"

Stasera, a 105 Mi Casa, con Max Brigante, c'era Shade!

La sua nuova canzone si chiama La hit dell'estate. Questo titolo è stato scelto appositamente per il gioco di parole che si crea ogni volta che viene annunciato in radio? "Sì, è stato uno dei motivi principali. Poi c'è tutto il concept della ragazza che è lei la hit dell'estate. Però, in verità, c'era anche il pensiero che in radio sarebbe appunto stata annunciata così. La hit dell'estate è nata a fine aprile, pensavo di non uscire. La canzone di Sanremo è andata bene e c'è chi dice che chi fa Sanremo bene, poi floppa d'estate."

Shade ha affrontato l'ultimo Sanremo e si dice molto felice del successo di Senza farlo apposta, cantata in coppia con Federica Carta: "Sono molto contento, la gente nelle piazze canta e urla la canzone, anche i genitori dei ragazzi che vengono ai miei concerti."

Il rapper ha raccontato di impegnarsi molto per i video dei suoi singoli: "La canzone si prestava molto, era già demenziale di suo. Sono un agente segreto imbranato che deve trovare la hit dell'estate e alla fine mi innamoro di questa ragazza, Ludovica Pagani. Girarlo è stato divertente e i registi sono stati bravissimi. Il video l'ho scritto in un'ora, i ragazzi lo hanno sistemato e l'abbiamo girato in un giorno e mezzo."

