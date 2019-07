Bobo Vieri a 105 Mi Casa: "L'amore che provi per un figlio è una roba fuori di testa"

Bobo Vieri è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

L'ex calciatore sta per far uscire il suo primo singolo, The Chance, il 12 luglio: "Il pezzo l'ho fatto insieme a Luca Cassani e Lara Caprotti, mi piace da impazzire. Quando lo metto nelle mie serate lo sparo a tutto volume. Fino a sei mesi fa ascoltavo la musica, ma non facevo questo lavoro. Io e Luca, però, cercavamo sempre canzoni per la Bobo Summer Cup e abbiamo scelto questo pezzo, poi Lara ha scritto le parole. Mi sto divertendo."

Quest'estate, Bobo sarà impegnatissimo con la Bobo Summer Cup: "Siamo arrivati alla terza edizione, ho fatto un contratto con un'agenzia: devo arrivare a 36. Iniziamo il 12 luglio a Jesolo, e a ogni tappa faccio una cena di beneficienza a cui tengo moltissimo. Sabato e domenica giochiamo. Quest'anno iniziamo alle 21, come la Champions League."

Bobo ha anche parlato della grande avventura dell'essere diventato papà: "La cosa più bella della mia vita, sette mesi incredibili. Mi sto godendo Stella alla grande, Coco è magnifica. Le donne sono fortissime, ora capisco mia madre. L'amore che provi per un figlio è una roba fuori di testa."

Guarda il video per ascoltare cosa ha raccontato Bobo Vieri a 105 Mi Casa.