Chadia Rodriguez a 105 Mi Casa: "È bellissimo che ora anche noi donne possiamo mettere la voce nel rap"

Chadia Rodriguez è stata ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il percorso verso il successo della rapper è stato velocissimo. Ecco cosa ha raccontato: "Tutto è stato incredibile, è stata una crescita per mese. Mi è sembrato di acquisire anni in mesi" e poi ha aggiunto: "Le ragazze che mi seguono mi dicono tante cose: che mi vedono come un punto riferimento, ma la cosa principale che cerco di fare, potendo parlare a molti, è di far imparare dai miei errori, alle mie fan dico di andare a scuola, di prendere bei voti, di non fare errori che io ho fatto."

Sicuramente Chadia può essere considerata come una delle figure femminili più rappresentative nella scena urban italiana: "Quando ero più piccola e non c'era nessuna rapper donna italiana la vivevo un po' male, ma cercavo di ritrovarmi in quelle che c'erano, ma erano tutte americane: Missy Elliot, Nicki Minaj. Ora non posso dire che sono una delle prime, ma siamo un bel po'. La cosa che ora anche noi donne possiamo mettere la voce è una cosa bellissima."

Il suo nuovo singolo si chiama Coca Cola e alcuni hanno visto nella canzone una citazione a Bollicine di Vasco Rossi: "Coca Cola è nato tantissimi mesi fa, un giorno in studio per caso. Fish mi stava facendo sentire dei beat, l'ho scelto e ci ho iniziato a lavorare. Spesso in studio si scherza e si ride, ma poi si riesce a fare delle belle cose. Vasco ovviamente lo conosco, però in realtà è stata una cosa puramente casuale. Non si può dire che qualcuno si inventa qualcosa, è bello unire passato, presente e futuro."

Guarda il video per ascoltare cosa ha raccontato Chadia Rodriguez a 105 Mi Casa.