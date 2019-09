Federico Clapis a 105 Mi Casa: "Il web è la mia droghina"

Federico Clapis è il primo ospite della stagione di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Federico ha dato vita a un'iniziativa per combattere l'abbandono della plastica nelle spiagge ed è iniziato tutto da una sua opera: "Ho fatto la scultura inizialmente, una scultura ibrida tra un pesce e una tanica. Ho deciso poi di dargli una vita, fisicamente l'ho messo su una barca, dentro c'è un gps e l'ho lasciato in navigazione per sette giorni. Ho fatto una call to action su Instagram, dicendo di raccogliere la plastica e chi vinceva poteva venire con noi sulla barca a recuperare il pesce tanica."

Il gruppo con cui ha recuperato la scultura è stato molto affiatato e ha lavorato bene insieme: "All'inizio dovevo andare per mare a cercarlo e pensavo di buttare i vincitori del contest a nuotare per trovarlo, perché non potevamo sapere la posizione esatta, però era pericoloso. Allora ho chiamato Danilo Callegari, campione di sport estremi, lui è stato molto carino ed è venuto con noi. Alla fine ho capito che doveva semplicemente andare verso una boa dove si era arenata la scultura."

Come ha vissuto il passaggio dal mondo dell'intrattenimento a quello dell'arte? "Ti dirò, è stato più facile dal previsto. Prima c'era uno sforzo perché non ero perfettamente in linea con quello che facevo, quando lo sei il tempo vola. In questi quattro anni, che mi hanno detto credibilità in quello che facevo, non mi sono neanche reso conto per cosa lavoravo. Però uso sempre il web, è la mia droghina."

Guarda il video per ascoltare cosa ha raccontato Federico Clapis a 105 Mi Casa.