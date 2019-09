Shablo a 105 Mi Casa: "In un progetto da solista puoi mettere la tua visione musicale completa"

Shablo è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Era dal 2011 che Shablo non era intervistato nei nostri studi come artista. Infatti, ha dichiarato: "Ero un po' in fase dormiente. Avevo voglia di fare uscire qualcosa. Però questo percorso nel management mi occupa molto tempo, anche se l'unico rimpianto era proprio quello di aver lasciato da parte la parte creativa. Ho comunque continuato sempre a produrre, ma non da solista. In un progetto da solista puoi mettere la tua visione musicale completa."

Il suo nuovo singolo si chiama Non ci sto ed è una collaborazione con Carl Brave e Marracash: "Carl l'ho conosciuto negli studi qua, lo seguivo già e mi piaceva, mi intrigava molto il suo modo di raccontare Roma, di mettere tutto in musica, dato che arriva dalla trap. Con Marra non sbagli mai, se vuoi andare sul sicuro chiami lui. Sui pezzi introspettivi rende molto."

Arriverà dunque un album? "Questo è un po' un warm up. Devo risviluppare una rinascita, un ritorno. Ora devo buttare 2-3 singoli e poi arriverà l'album."

Guarda il video per ascoltare cosa ha raccontato Shablo a 105 Mi Casa!