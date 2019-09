Coez a 105 Mi Casa: "Sono contento di come rende dal vivo il mio ultimo album"

Coez è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il suo album, E' sempre bello, è stato un successo per il cantante, che lo vede diverso dal precedente: "Penso sia un disco più particolare, un tipo di album destinato a durare nel tempo. All'inizio non è stato capito, ora la gente si sta riavvicinando, anche gente più grande, anche grazie all'appoggio delle radio. Penso che piano piano posso arrivare ad un altro target."

Coez ha dichiarato di capire quando il pubblico non apprezza subito un brano, perché anche lui a volte ci mette del tempo per essere convinto di alcune canzoni: "Tu ci metti un tot per arrivarci. Come il mio nuovo singolo, all'inizio mi sembrava troppo pop, forse adesso, dopo un anno che l'ho scritto, resta uno dei miei preferiti. Ci vuole un po' per capire."

