Fred De Palma a 105 Mi Casa: "Succede tutto così di corsa che non ho tempo di assaporare la vittoria"

Fred De Palma è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

La sua canzone, Una volta ancora, è stato un grandissimo successo durante quest'estate: "Succede tutto così di corsa che non ho tempo di assaporare la vittoria. Mi sono preso dei momenti per capire che il mio pezzo andava forte e che questo è un momento importante. Mi sono goduto il successo in maniera tranquilla. Vedendo le persone che cantavano la mia canzone ho capito che stava diventando una super hit."

Da poco è uscito anche il suo disco, Uebe: "Il disco era già pronto, era il disco che volevo fare a priori di come sarebbe andata la canzone quest'estate. C'era già tutto, mancavano i mix e i master, ma le canzoni già c'erano." "Ho collaborato con Emis Killa, con Shade, con Ana Mena, con Baby K."

Da dove nasce la parola Uebe? "Uebe è nato da serate con i miei amici, una storpiatura di Baby. Poi mi piaceva, ho deciso di introdurlo nei miei pezzi e poi addirittura di chiamare l'album così."

