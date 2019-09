Elisa a 105 Mi Casa Live: guarda il video dell'intero showcase!

Elisa è stata ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa Live e si è esibita in alcuni dei suoi brani per il pubblico presente allo showcase!

Elisa ha avuto un'estate piena di impegni, infatti ha raccontato: "Abbiamo viaggiato un sacco, è stata un'estate piena di viaggi, dalla Scozia fino al Salento" e poi ha aggiunto, parlando del suo prossimo tour: "Di solito scambiamo molto la scaletta, questa volta non voglio farlo. Lo scheletro della scaletta dei teatri mi piace, aveva un flow che voglio tenere fino alla fine di Diari Aperti. Aggiungeremo delle cose inedite comunque."

La cantante ha confessato di non amare fare molti progetti, ma di non riuscire nemmeno a guardare indietro al passato: "Non faccio molti progetti in avanti. Sono più qui e ora, poi ne penso tante in verità. Ma nemmeno guardo molto indietro."

Elisa ha parlato anche del video di Tua per sempre: "Un video semplice, con un regista giovane, molto bravo. Secondo me lui farà moltissima strada, lo stesso che ha fatto i video di Soldi e Barrio per Mahmood. Ha avuto questa visione di Tua per sempre molto semplice, lavora con i colori in modo particolare, da minimalista."

