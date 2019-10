Tommaso Paradiso a 105 Mi Casa: "Sono tornato ad essere tranquillo"

Tommaso Paradiso è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Da poco è uscito il suo primo singolo da solista, Non avere paura, che il cantante è riuscito a comporre anche grazie ad un altro cantante incontrato per caso: "Questa canzone è nata un po' prima dell'estate, verso giugno. Ero a Napoli per promozione, l'ho scritta in un van. Mi ero appuntato questa melodia sul telefono con un memo vocale, poi sono andato in hotel e per caso c'era Ultimo e gli ho chiesto la chitarra per buttare giù la canzone."

La notizia dello scioglimento dei Thegiornalisti è molto recente. Come sta Tommaso Paradiso dopo questa decisione? "Sto bene. A volte la storia, la vita ti porta a prendere delle decisioni e a ricevere su di te un destino. Una volta che hai passato tutte quelle cose brutte che precedono una separazione, poi, secondo me, stai meglio. Sono tornato ad essere tranquillo" poi ha aggiunto, spiegando le motivazioni per le quali ha dato l'annuncio su Instagram: "Ho voluto usare i social perché è stato un gesto spontaneo e non premeditato, sentivo di scrivere quelle cose. Se avessi fatto un'intervista, se avessi lasciato delle dichiarazioni sarebbero state interpretato male. Mi sono preso la responsabilità di quello che volevo dire."

Di recente, Tommaso è stato ospite di un concerto di Jovanotti, con il quale si è esibito: "Noi siamo diventati amici tramite sms e qualche messaggio su Instagram, non ci eravamo mai visti. Il feeling ha mantenuto le promesse. Lui aveva iniziato a scrivermi, detto da un gigante così mi ha fatto commuovere. Poi mi ha fatto salire sul palco per fare quelle due canzoni e ci stiamo continuando a sentire."

