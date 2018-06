La settimana di 105 Take Away parte con "Il Mondo" di Jimmy Fontana

Il modo migliore per iniziare bene la settimana? Cantare un grande classico della musica italiana! Il "metodo 105 Take Away" funziona eccome. Lo hanno dimostrato in diretta Daniele Battaglia, Alan Caligiuri, Diletta Leotta e il Maestrello Lotti.

In attesa del co-conduttore della settimana, Stefano De Martino, la squadra di 105 Take Away si è data la carica cantando in coro Il Mondo di Jimmy Fontana! Sentite che energia...