La lettera di Alan per Taylor Mega: "Tu sognavi di più, sapevi che il tuo posto era tra i più grandi"

Taylor Mega è stata ospite, per tutta la settimana, di 105 Take Away, insieme ad Alan Caligiuri, Diletta Leotta, Daniele Battaglia e il Maestrello Liotti.

Alan le ha scritto una lettera, dove ha raccontato le sue emozioni dopo una settimana insieme: "Ci siamo dovuti ricredere, credo il pensiero sia uguale per tutti. Non bisogna mai giudicare una persona solo dai contenuti, sei ironica, bona, e pure abbastanza intelligente. Vieni da una famiglia di lavoratori che amano il loro lavoro. Tu sognavi di più, sapevi che il tuo posto era tra i più grandi."

Guarda l'intero video per ascoltare la lettera di Alan per Paola Turci!