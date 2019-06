Mazay a 105 Trap: "Stay Fresh è quello che ho sempre voluto rappresentare con la mia musica"

Mazay è stato intervistato da Moko e Charlies Charles per 105 Trap!

Il dj e produttore si è avvicinato al mondo della trap e del rap italiano. Ecco cosa ha raccontato: "Il mio progetto Mazay è appena nato. Io avevo un duo, che ora ho messo da parte, perché volevo cominicare a produrre qualcosa che mi piaceva di più, che fosse adatto alla musica di ora. Io sono sempre stato un grande appassionato di hip hop e rap. La musica di adesso ha molte cose che si possono remixare. Mazay è il progetto in cui credo maggiormente."

Gli è mai successo di portare la sua nuova musica e che subito non piacesse alle persone? "Assolutamente sì, l'ho suonata in momenti in cui la gente storceva il naso, ma in realtà ho avuto la fortuna di fare quello che sto facendo, perché i suoni che facevo prima ormai sono poco richiesti. Ora c'è l'urban dappertutto. Era la roba fresca."

Il nome del suo nuovo singolo è Stay Fresh: "Sono emozionato. Stay Fresh è il titolo omonimo della mia etichetta. Dopo anni sono riuscito a realizzare questo sogno. Sono super contento, era una cosa che sentivo dentro e realizzarla con persone di questo calibro è fantastico. Stay Fresh è quello che ho sempre voluto rappresentare con la mia musica."