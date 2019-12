L'anteprima di Lous and the Yakuza a 105 Mi Casa

Lous and the Yakuza è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Dov'era Lous prima di Dilemme? "Ero in Belgio e ho fatto 7 EP. Poi ho deciso di fare un album, e nessuno mi conosceva" e ha aggiunto: "Sono molto sorpresa, non ho mai vissuto questa cosa, sono così felice. Sono già venuta in Italia 3 settimane fa e già era tutto carino, ora che sono tornata, tutti sono estremamente gentili con me."

