Il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, risponde alle vostre domande sul Coronavirus a Tutto Esaurito

Anche Radio 105 e Tutto Esaurito si sono occupati del Covid-19, meglio conosciuto come Coronavirus, per informare i propri ascoltatori, soprattutto sulla prevenzione da attuare per evitare di essere contagiati e contagiare.

A Tutto Esaurito, durante la puntata di lunedì 24 febbraio 2020, è intervenuto telefonicamente il dottor Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità. Il medico ha consigliato a Marco Galli, alla ciurma e a tutti i suoi ascoltatori quali sono le dinamiche di prevenzione per proteggersi dal Coronavirus.

Guarda il video per ascoltare le parole del dottor Brusaferro a Tutto Esaurito.