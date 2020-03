Coronavirus: Il Professor Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell'ISS, interviene a Tutto Esaurito

Il Professore Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, è intervenuto telefonicamente a Tutto Esaurito, per parlare del Coronavirus.

"C'è una zona d'Italia abbastanza ampia in cui c'è un'epidemia in corso. In misura maggiore nel lodigiano e in Lombardia, ci sono dei focolai attivi a Piacenza, verso Parma e a Rimini fino alle Marche. Più circoscritti i focolai in Veneto. Ma il resto dell'Italia non è immune, bisogna tenere gli occhi aperti" ha detto il Professor Rezza, specificando come la situazione sia seria e tutti dobbiamo collaborare per uscire da questa emergenza sanitaria.

Il Professore ha nuovamente invitato gli italiani a ricorrere alle proprie coscienze e al proprio senso di responsabilità nel rispettare le normative emesse dal Governo: "Se questo virus scorrazzasse liberamente, in qualche mese metà degli italiani sarebbe ammalato."

