Roberta Villa, giornalista laureata in Medicina e Chirurgia, commenta la Fase 2 a 105 Friends

Cosa cambierà durante la Fase 2 che ripartirà dal 4 maggio?

La giornalista laureata in Medicina e Chirurgia, Roberta Villa, è stata intervistata telefonicamente da Tony e Ross a 105 Friends e ha commentato le decisioni che, a partire dalla prossima settimana, entreranno in vigore.

La Villa ha parlato del distanziamento sociale, che dovremmo continuare a praticare per diverso tempo. Ma si è soffermata anche sulla tanto chiacchierata APP per monitorare le persone contagiate, ma anche sullo sviluppo degli anticorpi in chi ha già affrontato il virus.

Vuoi ascoltare cosa ha detto Roberta Villa a 105 Friends? Guarda il video!