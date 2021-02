Mahmood è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa e il collegamento arriva... dallo studio di Dardust!

Il suo ultimo pezzo è appena uscito e in questo momento, come dice lui stesso, "è molto felice". Ma dove nasce l'ultimo singolo? "Nasce il 14 luglio in Toscana", rivela Mahmood. In due mesi di lavorazione è stato poi "confezionato" e ora possiamo ascoltarlo in tutta la sua bellezza!

Guarda cosa ci ha raccontato Mahmood con la video intervista completa!