Fred De Palma presenta "Ti Raggiungerò" a 105 Take Away

"Ti raggiungerò" è il nuovo singolo di Fred De Palma, uscito il 12 marzo scorso, ed è la colonna sonora della campagna di WindTre visibile in Tv e online.

Questo nuovo singolo sarà contenuto nel nuovo album di Fred che seguirà a “UEBE”, uscito poco più di un anno fa e certificato Platino per le vendite. Il brano di Fred De Palma da un ritmo fresco e solare alla campagna raccontando una storia di vicinanza, in linea con i valori del brand, e riprende il claim ‘molto più vicini’.

Lo spot, diretto da Alessandro Genovesi, è on air sulle principali emittenti con formati da 30 e 20 secondi. Alla pianificazione TV si affiancano i canali online e la comunicazione social, con contenuti originali dedicati sui profili Facebook e Instagram di WINDTRE.

Ecco cosa ci ha raccontato, in diretta a 105 Take Away!