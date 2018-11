105 Take Away: la co-conduttrice di questa settimana è Levante

Domani sarebbe stato il compleanno di Jimmy Fontana, figura iconica della musica italiana rimasta nella playlist di molti noi grazie soprattutto alla canzone "Il mondo". Per omaggiare il cantante i ragazzi di 105 Take Away hanno deciso di iniziare la nuova settimana cantando proprio questo celebre brano supportati dalla co-conduttrice di questa settimana, Levante. Alla musica pensa sempre il Maestrello Lotti, parte la strofa e Levante ci delizia con la sua bellissima voce, ma poi, quando meno te l'aspetti, subentra Alan a regalarci un ritornello pregno di malinconia e sentimento.

Sarà una settimana piena di belle canzoni con Levante, Alan permettendo!