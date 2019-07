Giffoni Film Festival 2019: guarda il video riassunto di mercoledì e giovedì!

Anche Radio 105 è al Giffoni Film Festival dal 19 al 27 luglio!

Ormai il #Giffoni2019 è già iniziato da una settimana, e a 105 Take Away, con Daniele Battaglia, Diletta Leotta, Alan Caligiuri e il Maestrello Lotti, in onda dalle 12 alle 14, sono stati ospiti i Boomdabash, Lucia Ocone e Izi.

Invece, sul palco del Giffoni Music Concept, oltre ai finalisti del Giffoni Rap Contest, sono saliti La Municipal, Daniele Silvestri, Izi e Junior Cally, presentati, come ogni sera, da Alessandro Sansone!

Ecco i cantanti che saliranno sul palco serale nelle ultime due serate del Giffoni Music Concept:

26 luglio – Emis Killa, Finale Rap Contest

27 luglio – Mahmood, Massaroni

Guarda il video per rivivere il mercoledì e il giovedì del Giffoni Film Festival!