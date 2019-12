Billie Eilish: è uscito il video di Xanny, il primo da regista della cantante

Un mese fa l'aveva annunciato e finalmente è uscito il video di Xanny, ultimo singolo estratto da When We All Fall Asleep, Where Do We Go, primo album di Billie Eilish.

Il videoclip, che vede Billie protagonista, è anche il primo della cantante come regista. In Xanny possiamo vedere la Eilish vestita di bianco, su una panchina bianca, sempre su sfondo bianca. L'unico colore è il castano chiaro, colore dei capelli di Billie nel video.

In Xanny, Billie ha espresso tutta la sua creatività alternativa: mentre canta, infatti, delle mani spengono delle sigarette in faccia, lasciando delle cicatrici.

Insomma, la chiusura del 2019 è incredibile per Billie Eilish!