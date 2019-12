Ultimo: guarda il video di Tutto questo sei tu

Tutto questo sei tu, nuovo singolo di Ultimo, è uscito il 13 dicembre e, oggi, alle 14 è stato pubblicato il videoclip ufficiale.

Da un'idea del cantante, all'anagrafe Niccolò Moriconi, la regia del video è stata curata da Emanuele Pisano. In Tutto questo sei tu, vediamo due protagonisti d'eccezione, Edoardo Leo e Vittoria Puccini, che interpretano due fidanzati in scene di vita quotidiana, fino a un loro incontro in un teatro vuoto dove Ultimo sta cantando.

Il 2019 è stato un anno di successi per il cantante e il 2020 si prospetta ancora più luminoso: lo attende, infatti, un tour negli stadi, di cui alcune date sono già sold out.