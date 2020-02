Lo sapevate che Madonna è stata scartata ai provini della serie TV Saranno Famosi?

Anche quest'anno è tornato in onda Chi Vuol Essere Milionario con Gerry Scotti su Canale 5 e, durante la puntata del 12 febbraio 2020, è stata fatta una domanda riguardante la celebre serie TV degli anni '80 "Saranno Famosi".

La domanda chiedeva quale delle quattro artiste tra Madonna, Cindy Lauper, Whitney Houston e Lady Gaga fosse stata scartata ai provini della serie. E la risposta giusta era proprio Madonna.

Era il 1982 e la cantante aveva appena pubblico il suo primo singolo "Everybody", che, come raccontava Madonna al provino "attualmente è in radio". Ma la giovane cantante mentiva sulla sua età: diceva di avere 21 anni, quando, in realtà, ne aveva già compiuti 24.

Al posto di Madonna fu scelta Janet Jackson, ma nel giro di due anni la cantante scartata ha fatto uscire "Like a Virgin", che la consacrò al successo nel mondo della musica. La carriera recitativa di Madonna, invece, non è mai stata troppo brillante: tranne per "Evita", non molti film in cui ha partecipato hanno ricevuto critiche positive.

Attualmente, Madonna è impegnata con il suo Madame X Tour, tour teatrale segnato, purtroppo, dai problemi di salute della cantante, che l'hanno obbligata a cancellare diverse date.

