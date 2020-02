Taylor Swift diventa uomo nel video di "The Man", di cui è anche regista

Il video della canzone "The Man" di Taylor Swift è la rappresentazione di una "fantasia" della cantante. Nella clip, l'artista di "Lover" veste i panni di un uomo, anzi è la peggior copia di un uomo. Molte donne hanno pensato almeno una volta nella vita cosa avrebbero fatto se fosse nate maschi, e Taylor ora l'ha messo in pratica attraverso il video, che ha scritto, diretto, interpretato e prodotto.

Taylor diventa Tyler Swift, un uomo d'affari di successo che è il simbolo di tutti i cliché di questa tipologia di lavoratore. Fuma il sigari sui mezzi pubblici, se ne infischia delle altre persone, si accompagna a ragazze giovanissime e frequenta gli strip club, tutti credono che sia un padre modello, ma in realtà non lo è. È saccente, presuntuoso e arrogante. Alla fine della clip, Taylor donna e Tyler uomo si incontrano. Qui viene svelato il retroscena: Tyler interpreta la parte del tennista lunatico in un film, girato proprio dalla cantante.

