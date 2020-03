Chris Martin dei Coldplay in diretta Instagram: "Era dall’11 settembre che non sentivo questo senso di comunità"

Si chiama Together, at home, ed è una iniziativa in cui una serie di artisti, tramite le dirette di Instagram, si esibiscono da casa con loro pezzi e anche cover di altri cantanti. Il primo ad esibirsi è stato Chris Martin, frontman dei Coldplay.

"Ciao, mi chiamo Chris. È accesa questa roba?", così inizia la diretta del cantante. Chris si è messo a disposizione delle persone collegate al live, più di 50.000, per rispondere ad alcune domande e per esibirsi per loro in alcuni pezzi. Martin ha cantato alcuni brani dei Coldplay, tra cui Yellow, e anche Life on Mars di David Bowie, senza andare oltre al ritornello perché: "La mia voce a quest'ora non riesce a raggiungere quell'altezza."

Parlando, invece, della pandemia di Coronavirus, Chris ha dichiarato: "Era dall’11 settembre che non sentivo questo senso di comunità" e poi ha scherzato sul numero di persone collegate alla diretta: "Mi pare di stare al Grande Fratello Vip. Non mi hanno mai chiesto di partecipare a quei programmi."

Dopo la prima puntata di Together, at Home, il protagonista della seconda sarà John Legend, così annunciato da Chris Martin: "Così finalmente potrete vedere un vero pianista che per suonare non ha bisogno di fuochi d’artificio." L'iniziativa è stata organizzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e da Global Citizen, con lo scopo di aiutare la raccolta fondi Solidarity Respose Fund, per raccogliere 675 milioni di dollari da donare a chi sta combattendo il Covid-19.

Ascolta la nostra web radio dedicata ai Coldplay!