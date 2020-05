Michele Bravi: fuori ora il video di "La vita breve dei coriandoli"

"La vita breve dei coriandoli" è l'ultimo singolo di Michele Bravi, vincitore della settima edizione di X Factor. Oggi è uscito il video del pezzo, diretto da Nicola Sorcinelli. Proprio come la canzone, il video clip è intimista e romantico. La camera indugia sull'occhio del cantante, e per tutto il tempo del filmato l'inquadratura non si sposta. Toni scuri e poco rivelatori fanno da contorno a una musica dolce e a parole poetiche.

Michele ad oggi ha pubblicato 2 album in studio, "A passi piccoli" e "Anime di carta". L'ultimo singolo fa parte del nuovo progetto discografico del cantante di Città di Castello, "La geografia del buio", la cui data di uscita ancora non è nota.

Classe 1994, l'artista sa come emozionare il pubblico e il successo per lui è arrivato molto presto. Ha collaborato con Mahmood, Elodie e Gué Pequeno... la sua carriera è in piena ascesa.