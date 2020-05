Ecco "2am", la nuova creazione di Wender fuori dal 21 maggio

2AM nasce durante un viaggio in treno mentre Wender, in una riflessione di vita, ha pensato di lasciare ai sui figli un dono, la musica, l’unica cosa che è eterna.

Il genere è “Dreamwave” con un chiaro riferimento al sound anni ’80.

L’album contiene 12 tracce, molte cantate, altre strumentali.

Wender ha pensato al titolo “2AM” perché è nato ed è stato prodotto solo ed esclusivamente di notte, la notte da ispirazione.

È molto differente da quello che ha prodotto precedentemente, “tutto a posto a ferragosto” o “panico paura”, mitiche hit legate al mondo della radiofonia che dimostrano che pur essendo brani “divertenti” hanno una grande musicalità.

Però non c’è solo questo, in “2AM” esce il lato da musicista e produttore di Wender, album di musica leggera o pop, frutto di un percorso maturato negli anni.



Diversi cantanti hanno collaborato con lui, a partire da Arianna Palazzetti, cantante dalle qualità immense, poi Daniele Vit, cantante che ha cavalcato l'onda del panorama italiano del rap, da lui definito perfetto; poi c’è Cliff Neptune, conosciuto tramite Marco Mazzoli che ha registrato il suo brano in collaborazione con Wender in uno studio americano molto rinomato; e poi c’è Alex Gregorini (in arte, Mech), con un brano nato durante la quarantena ed è l’ultima traccia dell’album.

Wender, durante la produzione dell'album, ha collaborato con grandi musicisti e autori con i quali ha perfezionato i brani. Tra questi Fabio Alisei, che oltre ad essere un collega è un grandissimo musicista e tra i due c’è un rapporto di amicizia speciale; un altro collaboratore è Stefano Dionigi, musicista e arrangiatore; Domenico Abate altra pedina importante per la realizzazione dell’album.

“2AM” verrà distribuito in tutti i digital store e sarà disponibile sia in streaming che in download.

Il primo singolo estratto e di punta sarà “Oggi è il 93 (feat. Arianna Palazzetti)”.