Ty Dolla $ign e Post Malone: fuori il nuovo featuring "Spicy"

Ty Dolla $ign e Post Malone tornano a collaborare per la realizzazione del brano "Spicy". Il cantautore e il rapper avevano già lavorato insieme realizzando "Psycho", pubblicato il 23 febbraio 2018

"Spicy" è un estratto dall'album "Featuring Ty Dolla $ign", il terzo album in studio del rapper statunitense uscito proprio oggi, venerdì 23 ottobre.

Tyrone ha raccontato che l'album è completamente incentrato sulle frequenze e ha rivelato di aver scelto con la massima attenzione ogni persona con cui ha collaborato in base alle necessità dei singoli brani, così come ha fatto anche per "Spicy": «Questa canzone richiedeva la frequenza di Post. Inoltre dopo "Psycho" avevamo bisogno di un altro successo. Sono molto felice che Post mi abbia prestato il suo talento perché sicuramente abbiamo un altro successo tra le mani».

Ecco la tracklist dell'album:

1. Intro

2. Status

3. Temptations feat. Kid Cudi

4. serpentwithfeet Interlude

5. Spicy feat. Post Malone

6. Track 6 feat. Kanye West, Anderson .Paak & Thundercat

7. Freak feat. Quavo

8. Double R feat. Lil Durk

9. Expensive feat. Nicki Minaj

10. Burna Boy Interlude

11. Tyrone 2021 feat. Big Sean

12. It’s Still Free TC

13. Real Life feat. Roddy Ricch & Mustard

14. Nothing Like Your Exes

15. By Yourself feat. Jhené Aiko & Mustard

16. Universe feat. Kehlani

17. Lift Me Up feat. Future & Young Thug

18. Time Will Tell

19. Dr. Sebi

20. Powder Blue feat. Gunna

21. Everywhere

22. Slow It Down

23. Your Turn feat. Musiq Soulchild, Tish Hyman & 6lack

24. Return

25. Ego Death feat. Kanye West, FKA twigs & Skrillex [Bonus]