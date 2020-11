Sfera Ebbasta: fuori Bottiglie Privè, Radio 105 partner ufficiale del tour

Fuori il video di Bottiglie Privè, primo brano estratto da FAMOSO, il nuovo album di Sfera Ebbasta in uscita il 20 Novembre per Island Records, e al via le prevendite per le due anteprime milanesi del tour nazionale di FAMOSO LIVE il 13 e 14 Settembre del 2021 che toccherà le principali città italiane.

In Bottiglie Privè, brano prodotto interamente da Charlie Charles, Sfera riflette su questi quattro anni di ascesa vertiginosa che lo hanno portato da Cinisello alle collaborazioni con i più grandi artisti del mondo guardandosi indietro con un pizzico di malinconia. Il video diretto da Pepsy Romanoff, già regista di FAMOSO, il film disponibile worldwide su prime video, accompagna il tono intimo del brano; mentre Sfera si specchia vediamo sovrapporsi e mescolarsi riprese del 2016 a quelle di oggi in un ipotetico dialogo fra il sé del passato e quello del presente. Le immagini raccontano l’esigenza di evolversi dovuta al successo e come esso ti cambia, ma anche la volontà di non dimenticare le proprie origini. Con il video di Bottiglie Privè paradossalmente Sfera rivendica e al tempo stesso chiude con il proprio passato. E forse, riguardare al proprio passato con consapevolezza e affetto, aiuta a guardare con maggiore convinzione al futuro e aiuta a per proseguire il percorso con maggiore convinzione.

Il video è disponibile da oggi sul canale dell’artista e il suo caricamento è stato preceduto da una chat con i fan tramite la funzione di Youtube Premerie.

E il percorso di Sfera Ebbasta non sarà solo legato al film e al disco; parte infatti ufficialmente il countdown per le due speciali anteprime al Mediolanum Forum di Assago il 13 e 14 settembre 2021. Per presentare il suo ultimo monumentale lavoro discografico, Sfera partirà infatti per un tour che toccherà le principali città del nostro paese, il cui calendario sarà reso noto a breve . Prodotto da Trident Music, in collaborazione con Thaurus, il tour sarà un ulteriore importante capitolo della dimensione live e della carriera di Sfera. Trident Music produrrà e realizzerà uno spettacolo innovativo, realizzato su misura per Sfera. Si sta infatti progettando uno show unico, futuristico e in linea con gli standard oramai mondiali del lavoro di Sfera Ebbasta.

E per questa occasione, per la prima volta, Trident Music prende un impegno chiaro con il pubblico; Maurizio Salvadori, Ceo di Trident annuncia: “Abbiamo deciso di annunciare e di mettere in vendita i biglietti per questo tour basandoci sulla ragionevole previsione che, per queste date, l’emergenza sanitaria sarà terminata e che i concerti torneranno ad essere realizzati nella loro completezza. Comunque, nel caso in cui invece i concerti dovessero ancora essere rinviati per l’emergenza coronavirus, Trident garantirà il rimborso dei biglietti acquistati ”. In queste strane giornate passate ad attendere i nuovi decreti questo annuncio è anche un segnale di fiducia e speranza in un ritorno non troppo lontano della musica dal vivo.

I biglietti saranno disponibili da domani alle ore 13 sul sito di ticketone, per info @tridentmusicofficial e www.tridentmusic.it

Radio105 è il media partner ufficiale del tour.