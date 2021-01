Ermal Meta: fuori il nuovo singolo "No Satisfaction"

Da oggi, 15 gennaio, è finalmente disponibile su tutte le piattaforme l'attesissimo nuovo singolo di Ermal Meta intitolato "No Satisfaction".

L'uscita del brano, già annunciata nei giorni scorsi dall'artista, è accompagnata dal video ufficiale diretto da Andrea Folino e girato per le vie di Milano. Un video che interpreta a pieno la filosofia del testo che tratta la dicotomia tra l’essere e l’apparire. Il brano, così come l'occhio del regista, si concentrano sul protagonista che cammina per la strada e sulle persone che questo incontra, "fotografando in maniera precisa e spietata il nostro quotidiano e ricordando una cosa che tutti dimenticano: per chi perde, per chi vince, il premio è uguale".

"I Lupi di Ermal", così si fa chiamare l'attivissima fanbase dell'artista, hanno accolto il lancio del nuovo singolo con grandissimo entusiasmo ed innumerevoli commenti positivi. Così lo stesso Ermal ha voluto ringraziare tutti con un video-messaggio postato sui suoi canali social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ermal Meta (@ermalmetamusic)

Con questo brano l'artista ha inaugurato un nuovo percorso musicale che si completerà con l'uscita di un nuovo album.

Ma per i fan di Ermal non è tutto, perché l'artista si sta anche preparando a calcare il prestigioso palcoscenico dell'Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2021, al quale prenderà parte con il brano "Un milione di cose da dirti".