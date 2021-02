Cardi B, il nuovo singolo è già da record

Dopo il singolo record "WAP", con Megan Thee Stallion, Cardi B ha già un nuovo record con "Up", il nuovo singolo uscito qualche giorno fa. È la prima donna a portare due singoli consecutivi in testa alla classifica Hot R & B / Hip-Hop Songs di Billboard, che rileva le graduatorie di ascolto e consumo statunitensi. "Up" ha debuttato al numero 1 della classifica di genere, come aveva fatto "WAP", che poi l'aveva dominata per 10 settimane durante l'estate.

La canzone è seconda nella classifica generale dietro “Drivers License” di Olivia Rodrigo: è il debutto migliore di una canzone hip-hop di un'artista donna da sola, da Lauryn Hill e dalla sua "Doo Wop (That Thing)" del 1998.

Cardi B ha raccontato l'ispirazione alla base del suo nuovo singolo: “Volevo una canzone più da strada. La mia canzone precedente,"WAP", era troppo sexy. Volevo fare qualcosa di più gangsta, più arrogante”. Il video musicale, registrato durante il periodo natalizio è stato diretto da Tanu Muino e si apre cantante in piedi su una lapide con la scritta "RIP 2020”, prima di cimentarsi in alcune mosse audaci insieme alle sue ballerine. Si susseguono una serie di cambi di look, dalla dominatrice vestita di pelle nera ai drappi bianchi mentre balla sul cofano di una Bentley, fino ai micro abiti fluo a favore di twerking.

“Up” anticipa il secondo album di Cardi B, il seguito di “Invasion of Privacy” del 2018: “La mia musica farà sempre sentire una donna tosta, priva di paure. Ma questo album sarà totalmente diverso. Ci saranno anche le mie relazioni personali e la mia vita privata”, ha detto ad Elle.