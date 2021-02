Justin Bieber, un altro mini-concerto in streaming

Poco più di una settimana fa, uno speciale concerto per San Valentino, su TikTok. Ora l'ha fatto di nuovo: Justin Bieber ha tenuto un'esibizione speciale, sempre per una piattaforma: questa volta è Spotify. Ieri si è infatti tenuto "Stream On" - mega evento digitale in cui Spotify ha presentato diverse novità, dal lancio della versione Hi-fi prevista per fine anno, ad un podcast con Barack Obama e Bruce Springsteen.

Ma le due ore, guidata del CEO Daniel Ek, si sono chiuse con questa particolare performance di Bieber, che lo ha visto cantare tre brani: "Lonely", "Holy" e "Anyone". Se la prima è stata riletta in versione acustica ed intima, per le altre due canzoni Bieber ha trasportato i suoi fan in ambienti digitali e futuristici: una sorta di deserto elettronico e un palco sospeso sopra le nuvole, con la sua band.

Qua sopra il video della performance.