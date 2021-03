Grammy, esibizioni e premiazioni: i video della serata

Una notte magica raccontata con una carrellata di video. Dal trionfo di Beyoncé, che vincendo quattro premi - su nove nomination - è diventata l'artista donna più premiata nella storia dei Grammy Awards, alla conquista del "Record of the Year" da parte di Billie Eilish, che con "Everything I wanted" ha fatto il bis dopo essersi aggiudicata lo stesso premio anche l'anno scorso con "Bad guy". Passando per le esibizioni di Dua Lipa, Harry Styles, Post Malone e degli altri protagonisti del pop, del rock e del rap internazionale che stanotte a Los Angeles hanno partecipato all'edizione 2021 della cerimonia di consegna dei premi. Ecco le clip dei momenti migliori: