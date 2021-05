OneRepublic, pubblicato il video di "Run"

"Run" è il titolo del nuovo brano pubblicato dalla formazione guidata dal cantante e autore Ryan Tedder. Nelle scorse ore i OneRepublic hanno pubblicato il videoclip ufficiale della canzone che anticipa la distribuzione dell’album "Human", in uscita prossimamente. Ryan Benjamin Tedder, questo il nome all’anagrafe, è il protagonista assoluto del videoclip che lo vede muoversi in un set cinematografico tra cambi di scena e outfit differenti.

Il video del brano ha ottenuto immediatamente ottimi riscontri tanto da contare già più di 200.000 visualizzazioni su YouTube. "Human" è il nuovo disco della band che nel corso degli anni ha scalato le classifiche di vendita in ogni angolo del pianeta affermandosi come una delle realtà musicali di maggior successo nella storia. Grande attesa da parte del pubblico. Dall’esplosione mediatica con "Apologize" in collaborazione con Timbaland ai successi più recenti come "Rescue Me", certificato con un disco d’oro negli Stati Uniti d’America per aver venduto oltre mezzo milione di copie, la scalata non si è fermata.