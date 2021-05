The Weeknd e Ariana Grande cantano insieme "Save Your Tears"

Tra i duetti più apprezzati dell'edizione 2021 degli iHeartRadio Music Awards c'è senza dubbio quello di The Weeknd e Ariana Grande, che insieme hanno cantato per la prima volta dal vivo il remix di "Save Your Tears". La performance è iniziata con l'artista canadese da solo sul palco che, dopo aver cantato la prima strofa della canzone, ha introdotto Ari accolta dagli applausi e dalle grida del pubblico.

"Save Your Tears Remix" è uscita lo scorso 23 aprile accompagnata da un music video animato che ha come protagonisti i due artisti. Si tratta della terza collaborazione messa a segno da The Weeknd e Ariana Grande, dopo "Off The Table", canzone presente nell'ultimo album della cantante "Positions" e "Love Me Harder", il loro primo singolo congiunto uscito nel 2014. Per Ari quella agli iHeartRadio Music Awards è stata la sua prima esibizione da signora Gomez. Sabato 15 maggio la pop star ha sposato il fidanzato Dalton Gomez: una cerimonia intima, con meno di 20 tra famigliari e amici, che si sono radunati nella casa dell'artista a Montecito, in California, addobbata con fiori appesi al soffitto e candele ovunque.