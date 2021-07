Gianni Morandi e Jovanotti: è uscito il video de "L’allegria"

È uscito, a una manciata di ore dalla clamorosa vittoria degli azzurri agli Europei di calcio, il video de "L’allegria", l’ultima hit di Gianni Morandi, scritta da Lorenzo Jovanotti e prodotta da Rick Rubin e dallo stesso Jovanotti. La canzone, già cantata in tutte le piazze italiane durante i festeggiamenti notturni per la nostra nazionale e ormai candidata a diventare l’inno ufficiale della riscossa del Paese dopo l’anno pandemico, ha goduto immediatamente di un successo così improvviso da superare ogni tentativo di programmazione. E così, senza nessun calcolo - assicurano i diretti interessati sui social - arriva, in un grande momento di gioia collettiva, il video ufficiale.

"L’allegria è un sentimento leggero e volatile, ma necessario, perfino terapeutico, in tempi come quelli che stiamo vivendo. È con questo spirito leggero - e con un giro di telefonate, sms e messaggi vocali - che nasce, da un’idea di Lorenzo Jovanotti, il concept del video. Un concept che ha preso corpo grazie alla disponibilità di un grande amico di Lorenzo, il campione del motociclismo Valentino Rossi", ha spiegato Morandi.