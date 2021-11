Gazzelle ha scelto Rkomi come protagonista del suo nuovo video

È uscito il video ufficiale di "Fottuta canzone", nuovo singolo di Gazzelle. Come certamente avrete notato, il brano ruota attorno alla frase "ma stavolta ci metto la faccia". Nella clip - diretta da bendo aka Lorenzo Silvestri & Andrea Santaterra - viene rappresentata la sua esplicita contraddizione: a "metterci la faccia" è infatti Rkomi, che prende il posto di Gazzelle come protagonista. Come nella canzone, anche nel visual è evidente il richiamo al mondo pop-rock di inizio anni 2000. "Fottuta canzone" anticipa l'uscita del repack di "OK", ultimo album in studio di Gazzelle rilasciato lo scorso febbraio.