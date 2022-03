Elodie: ecco il nuovo singolo "Bagno a mezzanotte"

Dopo il successo di "Vertigine", pubblicata nel settembre dello scorso anno, Elodie è pronta per l’uscita di una nuova canzone. Poche ore fa l’artista, classe 1990, ha lanciato "Bagno a mezzanotte". La cantante ha rivelato che i proventi della vendita della canzone verranno destinati ai progetti di Save the Children in Ucraina e nei Paesi confinanti. Elodie su Instagram: “Il ricavato della vendita del nuovo singolo sarà destinato ai progetti di Save the Children in Ucraina e nei Paesi confinanti per distribuire cibo, acqua pulita, kit igienici, medicine, coperte per l’inverno e supporto psicologico ed economico a migliaia di bambini e bambine in fuga dalla guerra”.