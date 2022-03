Francesco Gabbani: ecco il nuovo brano "Volevamo solo essere felici"

È uscito il nuovo singolo di Francesco Gabbani, il cantautore e polistrumentista che ha fatto ballare tutta Italia grazie a hit come "Occidentali’s Karma" e "Amen". Il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da Fabrizio Conte, della durata di 3 minuti e 24 secondi. Quasi quarant'anni anni vissuti sempre circondato dalla musica (la famiglia è proprietaria di un negozio di strumenti musicali), Gabbani ha dichiarato: “Nella continua ricerca di qualcosa, il 'Volevamo solo essere felici' è una sorta di scusa, che ci premuriamo di dare per gli sforzi, gli errori e le sofferenze che questa continua ricerca a volte può causarci. Quasi a voler dire che il fine ultimo è la ricerca della felicità". Il testo del nuovo brano del cantante è stato scritto da Francesco Gabbani stesso, insieme a Fabio Ilacqua, già autore di numerosi suoi lavori. Il singolo farà parte della scaletta dei due concerti di Milano e di Roma, organizzati per presentare il nuovo album, la cui uscita è prevista il 22 aprile.