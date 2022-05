Lady Gaga: è uscita la nuova canzone "Hold My Hand"

“Tienimi la mano, tutto andrà bene”. È con queste parole che inizia il nuovo ed emozionante singolo di Lady Gaga, "Hold My Hand". Il brano, capace di mettere in luce tutta la vocalità della popstar e le sue incredibili doti interpretative, è la colonna sonora ufficiale di "Top Gun: Maverick", il tanto atteso sequel del cult anni ’80 con protagonista Tom Cruise. Pellicola che si avvia al debutto nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 25 maggio. "Hold My Hand" ha un testo che suona come una vera e propria preghiera, il racconto di come, insieme, si possano superare tutte le difficoltà. “Hold my hand, everything will be okay” canta per l’appunto Lady Gaga, aggiungendo poi sui social: “Quando ti senti solo, triste, rimosso dal mondo, lontano da te stesso e dagli altri. Tieni la mia mano. Un giorno potresti anche essere abbastanza forte da reggerla da solo”.