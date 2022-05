Post Malone ha pubblicato una nuova canzone con Roddy Ricch

"Twelve Carat Toothache" è il titolo del nuovo progetto discografico dell’artista statunitense Post Malone, classe 1995. Nelle scorse ore ha pubblicato il suo nuovo singolo, in collaborazione con Roddy Ricch, dal titolo “Cooped Up". Nel corso degli anni Austin Richard Post, questo il nome all’anagrafe, si è affermato come uno degli artisti più rivoluzionari e amati a livello internazionale. "Twelve Carat Toothache" debutterà sul mercato tra poche settimane. Il nuovo brano è oscuro e potente ed è un ottimo biglietto da visita per l'arrivo del nuovo attesissimo progetto.

“Ho sofferto di paralisi creativa dopo aver pubblicato il mio ultimo album ‘Hollywood's Bleeding’ – racconta Posty a Billboard – mi sono trasferito da Los Angeles allo Utah. Pensavo a una marea di cose, tutte nello stesso tempo. Era un fottuto sovraccarico di pensieri. Bisogna tenere saldo il volante per essere in grado di continuare a creare canzoni. Ed è difficile da fare perché viene da dire: ‘cazzo, ho già parlato di tutto'. E sei a corto di idee, ed è una merda spaventosa. Ti blocchi”. Il blocco lo ha superato concentrandosi solo sulla musica, ritirandosi in esilio nel suo “santuario musicale” fra i monti, senza distrazioni o modi di vivere al limite.