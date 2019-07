Ed Sheeran: ecco il video di "Blow", diretto da Bruno Mars

Da ieri è finalmente disponibile il video di “Blow”, il quinto brano estratto da “No. 6 Collaborations Project”, uscito solo lo scorso 5 luglio.

Il video, ambientato al Viper Room (club di Los Angeles un tempo appartenuto a Johnny Depp), vede la partecipazione della star del country Chris Stapleton e di Bruno Mars, che si è anche occupato della regia.

I tre protagonisti, però, non appaiono mai nel video e sono interpretati da tre donne che formano una rock band (che canta in playback davanti ad un pubblico osannante):

Cherish Waters (concorrente di "America's Next Top Model") interpreta Ed Sheeran;

Jordan Kelly DeBarge (attrice e modella) interpreta Chris Stapleton;

Cheyenne Haynes (star della serie "Just add magic") interpreta Bruno Mars.

"No. 6 Collaborations Project" è il sesto album in studio del cantante britannico, uscirà il prossimo 12 luglio e vede la collaborazione con alcuni degli artisti più amati da Sheeran.

Ecco la tracklist completa di “No. 6 Collaborations Project”:

Beautiful People feat. Khalid South of the Border feat. Camila Cabello & Cardi B Cross Me feat. Chance the Rapper and PnB Rock Take Me Back to London feat. Stormzy Best Part of Me feat. Yebba I Don’t Care - Justin Bieber Antisocial - Travis Scott Remember the Name feat. Eminem & 50 Cent Feels feat. Young Thug & J Hus Put it All on Me feat. Ella Mai Nothing on You feat. Paulo Londra & Dave I don’t want your Money feat. H.E.R 1000 Nights feat. Meek Mill & A Boogie Wit Da Hoodie Way to Break My Heart feat. Skrillex Blow feat. Bruno Mars & Chris Stapleton

Ed Sheeran è attualmente impegnato in un tour che, dopo le tre apprezzatissime date italiane, lo sta portando ancora in giro per il mondo. Ecco le prossime tappe in programma:

12 luglio, Riga, Lettonia - Lucavsala Park

19 luglio, Mosca, Russia - Otkritie Arena (Spartak)

23 luglio, Helsinki, Finlandia - Malmi Airport

24 luglio, Helsinki, Finlandia - Malmi Airport

27 luglio, Odense, Danimarca - Tusindaarsskoven

28 luglio, Odense, Danimarca - Tusindaarsskoven

2 agosto, Amburgo, Germania – Messegelände

3 agosto, Amburgo, Germania - Messegelände

7 agosto, Budapest, Ungheria - Sziget Festival (festival)

10 agosto, Reykjavik, Islanda - Laugardalsvöllur

11 agosto, Reykjavik, Islanda - Laugardalsvöllur

16 agosto, Leeds, UK - Roundhay Park

17 agosto, Leeds, UK - Roundhay Park

23 agosto, Ipswich, UK - Chantry Park

24 agosto, Ipswich, UK - Chantry Park

25 agosto, Ipswich, UK – Chantry Park

26 agosto, Ipswich, UK – Chantry Park