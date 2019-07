Siamo stati all'Ed Quarter di Milano per l'uscita di "No.6 Collaborations Project" di Ed Sheeran

Il 12 luglio è uscito l'ultimo lavoro di Ed Sheeran, "No.6 Collaborations Project".

L'album racchiude 15 pezzi in cui l'artista ha scelto di collaborare con diversi nomi del panorama musicale mondiale:

Beautiful People feat. Khalid South of the Border feat. Camila Cabello & Cardi B Cross Me feat. Chance the Rapper and PnB Rock Take Me Back to London feat. Stormzy Best Part of Me feat. Yebba I Don’t Care with Justin Bieber Antisocial with Travis Scott Remember the Name feat. Eminem & 50 Cent Feels feat. Young Thug & J Hus Put It All on Me feat. Ella Mai Nothing on You feat. Paulo Londra & Dave I Don’t Want Your Money feat. H.E.R 1000 Nights feat. Meek Mill & A Boogie Wit Da Hoodie Way to Break My Heart feat. Skrillex Blow with Bruno Mars & Chris Stapleton

Per l'occasione, noi di Radio 105 siamo stati invitati al pre-ascolto dell'album e per essere sinceri i brani ascoltati ci sono piaciuti molto: tutto l'album è un perfetto mix di stili e voci, che si incastrano perfettamente e che regalano a Ed ogni volta una melodia diversa ma sorprendente!

Da Bruno Mars a Eminem, fino a Travis Scott e Camila Cabello, tutti in questo album hanno fatto la loro parte, rendendo l'ascolto un incredibile viaggio verso voci conosciute e suoni mixati perfettamente.

Gli artisti totali che partecipano al No.6 Collaborations Project sono 22; il singolo che l ha preceduto (I Don’t Care con Justin Bieber) ha totalizzato oltre 150 milioni di stream ed è entrato direttamente al numero 1 della classifica di vendita.

Ma come si è svolto l'Ed Quarter?

Innanzitutto la location: eravamo alla Mondadori di Piazza Duomo, a Milano. Una sala del terzo piano è stata completamente dedicata all'evento e per l'occasione, lo spazio è diventato un vero e proprio "quartiere" dedicato a Ed Sheeran. I fan presenti (si poteva partecipare grazie al pre-acquisto dell'album) hanno potuto cantare sulle note delle canzoni di Ed, scattarsi foto con il loro artista (grazie alla sagoma di Ed dentro un panda gigante), avere in regalo le spillette ufficiali, godersi un'intervista esclusiva del loro artista preferito e ascoltare in anteprima tutte le 15 canzoni del nuovo album.

Insomma, un'occasione speciale e particolare, ricca di sorprese e di attività.

Se siete fan di Ed e non avete ancora acquistato l'album, vi consigliamo di farlo: non vi deluderà.

E se non eravate presenti, sappiate che l'Ed Quarter vi aspetta fino a domenica 14 luglio: correte anche voi!