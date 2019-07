Ed Sheeran & Travis Scott: fuori oggi il video di "Antisocial"

Arriva il nuovo singolo estratto dall'album di collaborazioni di Ed Sheeran, "No 6 Collaborations Project", in uscita oggi. Si chiama "Antisocial" e al fianco del cantante di Halifax troviamo Travis Scott. Oggi possiamo vedere anche il video. Un video pazzesco che è difficile raccontare. È un pezzo dalle sonorità rap, che un po' di discostano dall'Ed che siamo abituati a sentire. Ma da grande artista quale è, anche questa featuring è davvero pazzesco.

Il nuovo progetto discografico di Ed Sheeran è molto ambizioso. Ecco quali sono state le sue parole nel descriverlo: “Sono un grandissimo fan di tutti gli artisti con cui ho lavorato in questo album. Alcuni li seguo dall’inizio della loro carriera, di altri ascolto i loro album in ripetizione. Sono tutti artisti che sono di grande ispirazione per me e ognuno ha aggiunto qualcosa di speciale ad ogni brano. Non vedo l’ora che lo ascoltiate".

Oltre alla collaborazione con Travis Scott, nel disco dei duetti troviamo: Cardi B, Camila Cabello, Eminem, 50 cent, Bruno Mars, Khalid, Justin Bieber, Stormzy e molti altri.

