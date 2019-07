Sam Smith lancia il video del nuovo singolo "How do you sleep?"

Sam Smith ha appena lanciato il nuovo singolo "How Do You Sleep?" e il video che lo accompagna sta già facendo faville.

Non a caso, visto che il pezzo è stato scritto da esperti di hit del calibro di Savan Kotecha ("Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" di Ariana Grande, "What Makes You Beautiful" degli One Direction), Max Martin ("Roar" di Katy Perry, "...Baby One More Time" di Britney Spears) e ILYA.

Cosa pensa Sam Smith del suo nuovo singolo? Una cosa sola: lo adora!

E a dichiararlo è lui stesso, affermando: "Quest'anno, sia musicalmente che personalmente, mi sento libero. Nel realizzare questo brano e il video mi sono divertito come non mai. È tempo di ballare cari!".

Anche sul suo account Instagram il cantante non contiene l'entusiasmo per "How Do You Sleep?". Smith condivide una breve clip del brano con una didascalia inequivocabile in cui ringrazia Grant Singer per aver diretto il video.

Se lo dice lui possiamo credergli, visto che Sam è un tipo che non cela le sue emozioni. Lo ha dimostrato pochi giorni fa, condividendo un video in cui mostra la sua reazione irresistibile al concerto del suo idolo, Céline Dion.